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В Оренбургской области направят 2,73 млрд рублей на развитие физкультуры и спорта в 2023 году

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В Оренбургской области планируют направить 2,73 млрд рублей на развитие физкультуры и спорта в следующем году.
В Оренбургской области направят 2,73 млрд рублей на развитие физкультуры и спорта в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Об этом сообщает RIA56.

В частности, в 2023 году в Оренбурге начнут строить ледовую арену с двумя катками и ФОК с игровым залом и бассейном для училища олимпийского резерва.

Также будет проведён капремонт ряда государственных и муниципальных объектов спорта. Продолжится строительство площадок ГТО, полей для мини-футбола.

Ранее НСН сообщала, что в строительство шести ФОКов в Москве инвестируют более 240 млн рублей.

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