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Московские врачи провели 11 тысяч консультаций в ДНР и ЛНР

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Врачи московских стационаров продолжают работу на посменной основе в ДНР и ЛНР. Они провели более 3,5 тыс. операций и около 11 тыс. консультаций.
Московские врачи провели 11 тысяч консультаций в ДНР и ЛНР
  • Gettyimages.ru
  • © Phiromya Intawongpan

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Как уточняется, в регионах работают специалисты из 30 московских медучреждений, в том числе из Боткинской больницы, Института скорой помощи имени Склифосовского, клинического центра «Коммунарка».

«Врачи Боткинской больницы провели около двух тысяч оперативных вмешательств, более семи тысяч консультативных приёмов. Больше всего операций проведено по травматологическому профилю — 1200», — заявил главврач ГКБ имени Боткина, главный хирург Москвы, академик РАН Алексей Шабунин.

Тем временем в Москве работают 14 штабов по сбору гуманитарной помощи. Они принимают продукты питания и вещи первой необходимости, передаёт сайт «Москва 24». В частности, это вода в бутылках, средства личной гигиены, канцелярия, одежда.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе ввели ещё одну льготу для детей участников СВО.

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