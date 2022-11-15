В ЯНАО ввели ещё одну льготу для детей участников СВО
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Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на региональные власти.
«Детям, проживающим в малоимущих семьях, и детям, родители которых являются мобилизованными гражданами или участниками специальной военной операции, оплачивается проезд до места отдыха и обратно за счёт окружных средств», — отмечается в сообщении.
Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что призванные на службу в рамках частичной мобилизации жители региона до конца текущей недели получат положенные им единовременные выплаты.