В ЯНАО ввели ещё одну льготу для детей участников СВО

В Ямало-Ненецком автономном округе ввели ещё одну льготу для детей участников СВО.

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на региональные власти.

«Детям, проживающим в малоимущих семьях, и детям, родители которых являются мобилизованными гражданами или участниками специальной военной операции, оплачивается проезд до места отдыха и обратно за счёт окружных средств», — отмечается в сообщении.

Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что призванные на службу в рамках частичной мобилизации жители региона до конца текущей недели получат положенные им единовременные выплаты.