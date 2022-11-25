Минюст России внёс Meta в реестр экстремистских организаций

Минюст России внёс компанию Meta* в реестр экстремистских организаций.

Как говорится на сайте ведомства, «перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», обновился в пятницу, 25 ноября.

11 октября Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла Meta Platforms Inc. в перечень организаций, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас тогда заявил, что решение Росфинмониторинга о внесении Meta в список экстремистских организаций никак не меняет ситуацию для пользователей социальных сетей Meta, пользователи продуктов Meta закон не нарушают.

* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.