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В Москве рассказали о старте зимнего сезона на ВДНХ

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Главным событием нового зимнего сезона на ВДНХ, который стартует 25 ноября, станет открытие самого большого катка в столице.
В Москве рассказали о старте зимнего сезона на ВДНХ

Об этом информирует НТВ.

«В новом зимнем сезоне на ВДНХ как всегда будут ждать любителей активного отдыха. Скоро там откроются тюбинговые горки и другие спортивные площадки для детей и взрослых. Лыжные трассы оборудуют, когда это позволят сделать погодные условия. А главный каток примет первых посетителей уже сегодня вечером», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Каток с искусственным льдом, площадь которого составляет 20 тыс. кв. м, рассчитан на 4,5 тыс. человек, пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

На катке будут проводить экскурсии на льду и занятия по фигурному катанию для детей под руководством инструкторов.

Ранее сообщалось, что специалисты приступили к украшению Москвы к новогодним и рождественским праздникам.

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