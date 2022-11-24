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В Москве начались работы по украшению города к Новому году

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Заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков сообщил, что специалисты приступили к украшению Москвы к новогодним и рождественским праздникам.
В Москве начались работы по украшению города к Новому году

Решение о праздничном украшении города приняли жители, поучаствовавшие в голосовании на цифровом портале «Активный гражданин», пишет интернет-газета «Дни.ру».

«На улицах, площадях, в парках и скверах, общественных пространствах установим световые декоративные конструкции. Особую атмосферу создадут главные символы праздника — новогодние ели, которые украсят разноцветные шары и гирлянды. В преддверии Нового года изменится режим работы архитектурно-художественной подсветки зданий», — отметил Бирюков.

Наряду с этим стало известно, что один из самых больших катков Москвы — «Южный полюс» (площадью 16 тыс. кв. м) откроется на территории «Лужников» 25 ноября. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Ранее сообщалось, что в Москве ГУМ-каток площадью почти 6 тыс. кв. м и ГУМ-ярмарка начнут работать на Красной площади с 28 ноября.

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