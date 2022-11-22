ГУМ-Каток и ярмарка откроются на Красной площади 28 ноября

В Москве ГУМ-Каток площадью почти 6 тыс. кв. м и ГУМ-Ярмарка начнут работать на Красной площади с 28 ноября.

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