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ГУМ-Каток и ярмарка откроются на Красной площади 28 ноября

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В Москве ГУМ-Каток площадью почти 6 тыс. кв. м и ГУМ-Ярмарка начнут работать на Красной площади с 28 ноября.
ГУМ-Каток и ярмарка откроются на Красной площади 28 ноября
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает НСН.

Каток будет открыт до конца февраля.

На ярмарке будут работать карусели, посетителям предложат, в том числе, традиционные русские угощения — пирожки, блинчики, пряники, баранки, чай.

Также гости смогут приобрести национальные сувениры, ёлочные игрушки, товары русского народного промысла.

Ранее экономист Василий Колташов в беседе с Nation News посоветовал покупать продукты местных производителей для новогоднего стола.

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