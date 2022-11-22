ГУМ-Каток и ярмарка откроются на Красной площади 28 ноября
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Об этом сообщает НСН.
Каток будет открыт до конца февраля.
На ярмарке будут работать карусели, посетителям предложат, в том числе, традиционные русские угощения — пирожки, блинчики, пряники, баранки, чай.
Также гости смогут приобрести национальные сувениры, ёлочные игрушки, товары русского народного промысла.
Ранее экономист Василий Колташов в беседе с Nation News посоветовал покупать продукты местных производителей для новогоднего стола.