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HR-специалисты рассказали, что соискателям стоит указывать уровень зарплаты в резюме

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Менеджеры по персоналу, принявшие участие в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob, рассказали, что 44% работодателей в первую очередь рассматривают резюме кандидатов, уточнивших конкретную сумму ожидаемой зарплаты.
HR-специалисты рассказали, что соискателям стоит указывать уровень зарплаты в резюме
  • Gettyimages.ru
  • © Yuri_Arcurs

В прошлом году таких компаний было меньше — 37%, пишет «Газета.Ru».

Лишь у 3% компаний при подборе персонала в приоритете соискатели, написавшие вместо зарплатных ожиданий «оклад по договорённости». В каждой второй организации (51%) очерёдность рассмотрения резюме не зависит от того, указан ли в них предполагаемый доход.

Резюме соискателей, претендующих на оклад больший, чем отмечено в вакансии, всегда рассматривают 39% работодателей. Ещё 35% действуют так лишь в отношении некоторых позиций, 19% не интересуются такими резюме.

Менеджеры по персоналу сообщили, что принять решение о более высокой зарплате кандидату их побудили большой опыт работы (38%), высокая квалификация (25%) и готовность исполнять больше обязанностей (20%).

Ранее директор по развитию платформы «Авито Работа» Дмитрий Пучков в беседе с ФАН посоветовал искать вакансии на крупных специализированных площадках.

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