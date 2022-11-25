За сутки в России госпитализированы 1255 человек с коронавирусом. Накануне в больницы попали 1353 пациента с COVID-19.

Об этом сообщили в оперативном штабе.

Всего за 24 часа в стране выявлено 5992 случая инфицирования COVID-19, днём ранее — 5784.

За сутки умерли 56 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 58 заболевших.

Также за сутки выздоровели 5337 человек, накануне — 6112.

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов выразил мнение в беседе с НСН, что грипп на данный момент представляет больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того и от другого.