Суд в Москве признал законным включение Макаревича в реестр иноагентов
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Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя суда.
«Суд отклонил в полном объёме исковые требования Макаревича А. В. к Минюсту России», — заявили в суде.
Отмечается, что Макаревич требовал признать незаконным решение о включении его в реестр физлиц-иноагентов.
В июле президент России Владимир Путин подписал закон, обобщающий нормы законодательства об иноагентах.
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал ввести в России более строгую ответственность для иностранных агентов.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 02.09.2022.