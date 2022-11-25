Суд в Москве признал законным включение Макаревича в реестр иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы признал законным включение музыканта и телеведущего Андрея Макаревича* в реестр физических лиц — иноагентов.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя суда.

«Суд отклонил в полном объёме исковые требования Макаревича А. В. к Минюсту России», — заявили в суде.

Отмечается, что Макаревич требовал признать незаконным решение о включении его в реестр физлиц-иноагентов.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, обобщающий нормы законодательства об иноагентах.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал ввести в России более строгую ответственность для иностранных агентов.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 02.09.2022.