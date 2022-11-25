Песков: точных сроков оглашения Путиным послания парламенту нет
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что точных сроков оглашения главой государства Владимиром Путиным послания Федеральному собранию нет, и добавил, что в Кремле сообщат, когда они появятся.
- РИА Новости
- © Михаил Климентьев
Об этом информирует РИА Новости.
«Как только точные сроки появятся, мы вам сообщим», — сказал Песков.
14 ноября Песков заявил, что послание президента России Федеральному собранию планируется провести до конца текущего года.
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