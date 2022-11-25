Песков: точных сроков оглашения Путиным послания парламенту нет

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что точных сроков оглашения главой государства Владимиром Путиным послания Федеральному собранию нет, и добавил, что в Кремле сообщат, когда они появятся.

РИА Новости

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Об этом информирует РИА Новости. «Как только точные сроки появятся, мы вам сообщим», — сказал Песков. 14 ноября Песков заявил, что послание президента России Федеральному собранию планируется провести до конца текущего года.