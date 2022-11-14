Песков заявил, что послание президента парламенту планируется до конца года

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию пока планируется провести до конца текущего года.

«По датам, когда будет точное уже понимание, мы обо всём сообщим», — сказал он ТАСС.

Ранее РБК со ссылкой на два источника сообщил, что в Кремле началась подготовка к посланию президента России Владимира Путина Федеральному собранию.