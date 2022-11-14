Песков заявил, что послание президента парламенту планируется до конца года
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию пока планируется провести до конца текущего года.
- РИА Новости
«По датам, когда будет точное уже понимание, мы обо всём сообщим», — сказал он ТАСС.
Ранее РБК со ссылкой на два источника сообщил, что в Кремле началась подготовка к посланию президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
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