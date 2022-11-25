В России могут ввести обязательную маркировку вейпов

В пресс-службе Минпромторга России заявили, что в стране планируют ввести обязательную маркировку вейпов с 15 декабря.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство, соответствующий проект постановления на данный момент находится на согласовании в правительстве.

Изначально опубликованный в конце лета проект постановления предусматривал обязательное внедрение цифровой маркировки электронных сигарет и жидкостей ещё 1 ноября, однако позднее сроки были пересмотрены.

«В настоящее время указанный проект постановления в редакции, предусматривающей начало обязательной маркировки никотинсодержащих жидкостей с 15 декабря 2022 года, находится в правительстве», — отметили в министерстве.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов в беседе с НСН рассказал о целях маркировки воды.