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В России могут ввести обязательную маркировку вейпов

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В пресс-службе Минпромторга России заявили, что в стране планируют ввести обязательную маркировку вейпов с 15 декабря.
В России могут ввести обязательную маркировку вейпов
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство, соответствующий проект постановления на данный момент находится на согласовании в правительстве.

Изначально опубликованный в конце лета проект постановления предусматривал обязательное внедрение цифровой маркировки электронных сигарет и жидкостей ещё 1 ноября, однако позднее сроки были пересмотрены.

«В настоящее время указанный проект постановления в редакции, предусматривающей начало обязательной маркировки никотинсодержащих жидкостей с 15 декабря 2022 года, находится в правительстве», — отметили в министерстве.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов в беседе с НСН рассказал о целях маркировки воды.

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