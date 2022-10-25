Депутат Госдумы Кирьянов рассказал о целях маркировки воды

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов рассказал о целях маркировки воды.

«По поводу воды. Приятно было бы понимать, какую мы воду пьём — даже не по ощущениям: водопроводную или нет? А есть ведь и не водопроводная, которую бутилируют, но которую никто не проверяет», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, начиналось всё с минеральной воды, и за время работы системы удалось вывести из тени более 150 компаний, или 12% от общего числа участников рынка.

Как отметил Кирьянов, главная задача — прослеживаемость от скважины до покупателя, работа в связке с системой Роснедр.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров прокомментировал планы по маркировке экопродукции.