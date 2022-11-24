Минфин допустил сохранение налогообложения работающих за рубежом россиян по ставке 13%
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«Этот вопрос мы рассматриваем и, конечно, склоняемся к тому, чтобы... вид деятельности, который осуществляется в нашей стране из-за рубежа, так же налогооблагался по ставке аналогичной, как и для резидентов Российской Федерации, то есть 13%», — цитирует его ТАСС.
Ранее в Минфине выступили с инициативой, согласно которой сотрудники российских компаний, работающие за рубежом, должны платить налоги в России.
В начале июля Госдума приняла закон, который уточняет условия предоставления налоговых льгот в сфере IT. Он исключает возможность применения льгот по налогу на прибыль и страховым взносам для высокорентабельного IT-бизнеса.