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Минфин допустил сохранение налогообложения работающих за рубежом россиян по ставке 13%

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Глава Минфина России Антон Силуанов допустил сохранение налогообложения работающих за границей россиян по ставке 13%. Об этом он сказал в интервью Наиле Аскер-заде для программы «Вести» на телеканале «Россия 1».
Минфин допустил сохранение налогообложения работающих за рубежом россиян по ставке 13%
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Этот вопрос мы рассматриваем и, конечно, склоняемся к тому, чтобы... вид деятельности, который осуществляется в нашей стране из-за рубежа, так же налогооблагался по ставке аналогичной, как и для резидентов Российской Федерации, то есть 13%», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Минфине выступили с инициативой, согласно которой сотрудники российских компаний, работающие за рубежом, должны платить налоги в России.

В начале июля Госдума приняла закон, который уточняет условия предоставления налоговых льгот в сфере IT. Он исключает возможность применения льгот по налогу на прибыль и страховым взносам для высокорентабельного IT-бизнеса.

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