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Минкультуры России отказалось выдавать прокатное удостоверение сериалу «Монастырь»

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Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения сериалу «Монастырь». Как сообщили в пресс-службе ведомства, решение принято в связи с оскорблением чувств верующих.
Минкультуры России отказалось выдавать прокатное удостоверение сериалу «Монастырь»
  • © Кадр из сериала «Монастырь»

«Министерство культуры РФ приняло решение об отказе ООО «Кинокомпания «Лунапарк» в выдаче прокатного удостоверения на сериал «Монастырь», — приводит ТАСС заявление.

В Минкультуры отметили, что материалы были переданы на экспертную оценку в Русскую православную церковь. Там подчеркнули, что сценарий «даёт искажённое представление о монашеской жизни в женских обителях РПЦ».

Ранее актёр Филипп Янковский рассказал о съёмках с Анастасией Ивлеевой, для которой роль в сериале «Монастырь» стала дебютом.

Подробнее о сериале — в материале RT.

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