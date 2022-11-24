Минкультуры России отказалось выдавать прокатное удостоверение сериалу «Монастырь»

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения сериалу «Монастырь». Как сообщили в пресс-службе ведомства, решение принято в связи с оскорблением чувств верующих.

«Министерство культуры РФ приняло решение об отказе ООО «Кинокомпания «Лунапарк» в выдаче прокатного удостоверения на сериал «Монастырь», — приводит ТАСС заявление.

В Минкультуры отметили, что материалы были переданы на экспертную оценку в Русскую православную церковь. Там подчеркнули, что сценарий «даёт искажённое представление о монашеской жизни в женских обителях РПЦ».

Ранее актёр Филипп Янковский рассказал о съёмках с Анастасией Ивлеевой, для которой роль в сериале «Монастырь» стала дебютом.

Подробнее о сериале — в материале RT.