Минкультуры России отказалось выдавать прокатное удостоверение сериалу «Монастырь»
- © Кадр из сериала «Монастырь»
«Министерство культуры РФ приняло решение об отказе ООО «Кинокомпания «Лунапарк» в выдаче прокатного удостоверения на сериал «Монастырь», — приводит ТАСС заявление.
В Минкультуры отметили, что материалы были переданы на экспертную оценку в Русскую православную церковь. Там подчеркнули, что сценарий «даёт искажённое представление о монашеской жизни в женских обителях РПЦ».
Ранее актёр Филипп Янковский рассказал о съёмках с Анастасией Ивлеевой, для которой роль в сериале «Монастырь» стала дебютом.
Подробнее о сериале — в материале RT.