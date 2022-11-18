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Филипп Янковский рассказал о съёмках с Анастасией Ивлеевой

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Актёр Филипп Янковский рассказал о съёмках с Анастасией Ивлеевой, для которой роль в сериале «Монастырь» стала дебютом.
Филипп Янковский рассказал о съёмках с Анастасией Ивлеевой
  • РИА Новости

«Настя очень волновалась, потому что это её дебют в большом кино. Но она очень талантливая девочка. Мало того, что она красавица и умница, так она оказалась ещё и очень органичной, очень способной, желающей обучаться, развивающейся прямо в процессе фильма. И эта роль ей очень подошла», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, Ивлеева разнообразила свою роль по сравнению с первоначальным сценарием, привнесла какие-то свои краски.

«Прекрасно работала, ни разу не опоздала, всегда знала текст. Показала свой уровень профессионализма, в котором мы и не сомневались», — добавил Янковский.

Ранее актриса Екатерина Шумакова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в триллере «Ночной режим», где также сыграли Павел Табаков и Андрей Мерзликин.

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