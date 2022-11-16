Из блудницы в трудницы: каким получился сериал «Монастырь» с Анастасией Ивлеевой

В сети 19 ноября начинается показ драматического сериала Александра Молочникова «Монастырь». Главные роли в проекте исполнили Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский. По сюжету московская тусовщица Мария однажды после вечеринки в ОАЭ оказывается в опасности и, вернувшись в Россию, скрывается в стенах монастыря. Завязка истории интригует и даёт надежду на интересное и качественное продолжение с симпатичной картинкой и продуманным музыкальным сопровождением.

В субботу, 19 ноября, в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» начинается показ драматического сериала «Монастырь» режиссёра Александра Молочникова. Главные роли в проекте исполнили блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и актёр Филипп Янковский.

Сюжет сфокусирован на московской тусовщице Марии (Анастасия Ивлеева), привыкшей отдыхать за чужой счёт. В этот раз она греется под солнцем в ОАЭ вместе с женой миллиардера Ангелиной (Мария Абашова). Мария наслаждается жизнью и ни в чём себя не ограничивает. Вместо спорта у неё секс, и постоянного партнёра у девушки нет.

Когда супруг её подруги улетает по делам, девушки решают развлечься. Днём они учатся кататься на сёрфе вместе с двумя русскими парнями, а ночью в этой же компании едут в клуб. Вместе с алкоголем героини принимают запрещённые вещества, из-за чего вечеринка выходит из-под контроля.

Утром Маша понимает, что попала в большую беду: теперь ей грозит или смерть, или тюрьма. Заядлая оторва нигде не может быть в безопасности, даже дома. Вернувшись в Россию, по воли случая она попадает в мужской монастырь, где знакомится с отцом Варсонофием (Филипп Янковский) и его сыном Георгием (Марк Эйдельштейн). Священник даёт ей отоспаться, после чего отвозит в женский монастырь, где она остаётся в качестве трудницы. Там Мария может скрыться от опасных людей и попытаться встать на новый жизненный путь.

Трансформация героини происходит постепенно, и за первые два эпизода, предложенные журналистам к просмотру, невозможно полностью оценить игру Анастасии Ивлеевой. Тем не менее первое впечатление об исполнении роли Маши положительное — телеведущая органично смотрится в образе взбалмошной тусовщицы, навлёкшей на себя крупные неприятности. Однако, учитывая творческие достижения блогера, было вполне ожидаемо, что с этим амплуа Ивлеева справится с лёгкостью, поскольку оно мало отличается от её экранного альтер-эго — вечеринки, шутки, флирт, откровенные разговоры и прочее. Впрочем, в редких эпизодах сцен с сильными эмоциями артистке также удаётся быть убедительной.

© Кадр из сериала «Монастырь» (2022)

Недолюбленная в детстве, героиня повсюду ищет мужскую ласку и любовь через постель. Маша сначала даже ждёт, что священнослужители упадут к её ногам, но быстро понимает: любовь и безопасность своим телом здесь не купишь. В женском монастыре ей тоже приходится потрудиться. Но упорство, страх и желание жить всё-таки помогают девушке там остаться.

В монастыре Мария сначала настроена максимально оптимистично — она по-прежнему живёт моментом, но уже находит радость в новых для неё вещах. С аккуратным красным маникюром она, улыбаясь, убирает навоз в коровнике, украшает куличи к Пасхе, процеживает творог — в общем, делает всё, что ей велено.

Помогает найти себя Маше отец Варсонофий, чья история не менее интересна, чем у главной героини. Раскрывается она постепенно. Мудрый, настойчивый священник не всю жизнь служил Богу — у него были дети, жена, а обет безбрачия он держит 15 лет. Образ священника в исполнении Янковского получился не таким обожествлённым и фанатичным, как часто бывает в кино. Это человек с травмирующим прошлым, осознанно выбравший такой путь. Вера для него — не способ уйти из реальности, замаливая свои грехи, а его смысл жизни. Даже когда его сын заявляет, что решил стать монахом, Варсонофий уговаривает его подумать, ведь тот ещё молод и не уверен в том, чего хочет. Интересны и сцены, где священнослужитель общается с прихожанами — он даёт советы, основанные не только на заповедях, но и на собственном опыте.

Между тем контраст двух главных персонажей — Марии и Варсонофия — и их жизней отчётливо показан уже в первой серии. Авторы проекта, сравнивая героев, поочерёдно демонстрируют кадры с тусовок Маши и Гели в Эмиратах и в то же время рутину священника, его сына и других священнослужителей. Такое визуальное решение помогает зрителю прочувствовать, насколько различаются ценности и представления о счастье у героев.

Атмосферу на экране всегда дополняет тщательно подобранный саундтрек. Например, восточные мотивы переносят в пустыни Эмиратов, а спокойные религиозные песнопения — в монастырь, окружённый нетронутой русской природой. Примечательно, что, когда Мария становится трудницей, её будни транслируются на экране под те же религиозные мотивы, но уже с современным звучанием.

В целом первые серии «Монастыря» интригуют завязкой истории и дают надежду на появление нового российского сериала с качественным сюжетом и красивым визуалом. Остаётся лишь надеяться, что все последующие серии не дадут повода разочароваться.