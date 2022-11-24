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Омбудсмены России и Украины обсудили план действий по оказанию помощи гражданам

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обсудила со своим украинским коллегой Дмитрием Лубинцом план действий по оказанию помощи гражданам.
Омбудсмены России и Украины обсудили план действий по оказанию помощи гражданам
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«Полезной считаю лишь серию встреч с уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Д. Лубинцом... Выработали план действий по оказанию помощи людям в рамках наших мандатов», — сообщила она в своём Telegram-канале.

По словам Москальковой, во встрече также приняли участие генсекретарь Европейской сети Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека и председатель Европейской сети национальных учреждений по правам человека.

В Минобороны России ранее сообщили, что в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории возвращены 50 российских военнослужащих.

Накануне, 23 ноября, в Россию были возвращены 35 российских военных.

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