Путин анонсировал эксперимент с беспилотными автомобилями на трассе М11

В России в ближайшее время начнётся эксперимент с использованием беспилотных автомобилей на трассе Москва — Санкт-Петербург (М11). Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин.

globallookpress.com

© Mikhail Metzel/Kremlin Pool

Он подчеркнул, что у России есть хорошие наработки в сфере беспилотных автомобилей. «В ближайшее время готовим эксперимент использования беспилотников на скоростной трассе Москва — Петербург», — приводит ТАСС слова Путина на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey, AIJ). Также российский лидер поручил правительству разработать и утвердить федеральный проект по развитию отечественной робототехники.