Узнать больше

Путин анонсировал эксперимент с беспилотными автомобилями на трассе М11

Короткая ссылка
В России в ближайшее время начнётся эксперимент с использованием беспилотных автомобилей на трассе Москва — Санкт-Петербург (М11). Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин.
Путин анонсировал эксперимент с беспилотными автомобилями на трассе М11
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Metzel/Kremlin Pool

Он подчеркнул, что у России есть хорошие наработки в сфере беспилотных автомобилей.

«В ближайшее время готовим эксперимент использования беспилотников на скоростной трассе Москва — Петербург», — приводит ТАСС слова Путина на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey, AIJ).

Также российский лидер поручил правительству разработать и утвердить федеральный проект по развитию отечественной робототехники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить