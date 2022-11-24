Путин анонсировал эксперимент с беспилотными автомобилями на трассе М11
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- © Mikhail Metzel/Kremlin Pool
Он подчеркнул, что у России есть хорошие наработки в сфере беспилотных автомобилей.
«В ближайшее время готовим эксперимент использования беспилотников на скоростной трассе Москва — Петербург», — приводит ТАСС слова Путина на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey, AIJ).
Также российский лидер поручил правительству разработать и утвердить федеральный проект по развитию отечественной робототехники.