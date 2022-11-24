Узнать больше

Путин поручил кабмину разработать проект развития робототехники России

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и утвердить федеральный проект по развитию отечественной робототехники.

«Прошу правительство разработать и утвердить новый федеральный проект по развитию отечественной робототехники», — приводит РИА Новости его слова на конференции Сбера по искусственному интеллекту.

Путин поставил задачу определить правовой, налоговый, регуляторный режимы, а также меры господдержки и механизм финансирования разработок и последующего внедрения.

Кроме того, российский лидер поручил правительству организовать переход госорганов на систему искусственного интеллекта с применением платформенного подхода.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить