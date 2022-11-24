Путин поручил кабмину разработать проект развития робототехники России

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и утвердить федеральный проект по развитию отечественной робототехники.

«Прошу правительство разработать и утвердить новый федеральный проект по развитию отечественной робототехники», — приводит РИА Новости его слова на конференции Сбера по искусственному интеллекту.

Путин поставил задачу определить правовой, налоговый, регуляторный режимы, а также меры господдержки и механизм финансирования разработок и последующего внедрения.

Кроме того, российский лидер поручил правительству организовать переход госорганов на систему искусственного интеллекта с применением платформенного подхода.