Путин поручил правительству организовать переход госорганов на систему ИИ

Президент России Владимир Путин поручил правительству организовать переход госорганов на систему искусственного интеллекта с применением платформенного подхода.

Соответствующее заявление он сделал на конференции, посвящённой искусственному интеллекту.

«Прошу правительство и Государственный совет в рамках работы по цифровой трансформации подготовить и затем реализовать переход всей системы государственной власти на федеральном и региональном уровнях к модели управления на основе данных с применением платформенного подхода», — сказал он.

Ранее Путин отметил, что для страны имеет колоссальное значение вопрос прорывов в сфере искусственного интеллекта.