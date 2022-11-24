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Путин заявил о колоссальном значении для России прорывов в сфере искусственного интеллекта

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Президент России Владимир Путин заявил, что для страны имеет колоссальное значение вопрос прорывов в сфере искусственного интеллекта.

«Значение прорывов в сфере искусственного интеллекта колоссально. Соперничество между государствами идёт просто ожесточённое. От того, каких результатов мы добьёмся, зависит место России в мире, наш суверенитет, безопасность и состоятельность нашей страны», — сказал он.

Путин принимает участие в пленарном заседании конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». В ходе встречи глава государства подискутирует с молодыми учёными в области искусственного интеллекта и машинного обучения.

RT ведёт прямую трансляцию.

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