Путин заявил о колоссальном значении для России прорывов в сфере искусственного интеллекта
«Значение прорывов в сфере искусственного интеллекта колоссально. Соперничество между государствами идёт просто ожесточённое. От того, каких результатов мы добьёмся, зависит место России в мире, наш суверенитет, безопасность и состоятельность нашей страны», — сказал он.
Путин принимает участие в пленарном заседании конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». В ходе встречи глава государства подискутирует с молодыми учёными в области искусственного интеллекта и машинного обучения.
RT ведёт прямую трансляцию.