Кардиолог Аскаров посоветовал гипертоникам избегать чрезмерных нагрузок на воздухе зимой
- Gettyimages.ru
- © momcilog
«Зимой на человека влияют такие факторы, как холодный воздух и ветер, перепады атмосферного давления и уменьшение количества солнечного света. Всё это приводит к дополнительной нагрузке на сердечно-сосудистую, дыхательную системы, головной мозг и почки», — рассказал Аскаров «Аргументам и Фактам».
По его словам, в холода нужно соблюдать график приёма лекарств, избегать чрезмерных нагрузок на открытом воздухе.
«Умеренные нагрузки, например плавание в закрытом бассейне, ходьба, фитнес, йога, будут способствовать укреплению физического тонуса», — уточнил Аскаров.
Также он рекомендовал правильно питаться и полноценно отдыхать.
Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.