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Кардиолог Аскаров посоветовал гипертоникам избегать чрезмерных нагрузок на воздухе зимой

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Врач-терапевт, кардиолог кандидат медицинских наук Азизхон Аскаров посоветовал гипертоникам обращать особое внимание на своё здоровье в зимний период.
Кардиолог Аскаров посоветовал гипертоникам избегать чрезмерных нагрузок на воздухе зимой
  • Gettyimages.ru
  • © momcilog

«Зимой на человека влияют такие факторы, как холодный воздух и ветер, перепады атмосферного давления и уменьшение количества солнечного света. Всё это приводит к дополнительной нагрузке на сердечно-сосудистую, дыхательную системы, головной мозг и почки», — рассказал Аскаров «Аргументам и Фактам».

По его словам, в холода нужно соблюдать график приёма лекарств, избегать чрезмерных нагрузок на открытом воздухе.

«Умеренные нагрузки, например плавание в закрытом бассейне, ходьба, фитнес, йога, будут способствовать укреплению физического тонуса», — уточнил Аскаров.

Также он рекомендовал правильно питаться и полноценно отдыхать.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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