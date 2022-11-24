Кардиолог Аскаров посоветовал гипертоникам избегать чрезмерных нагрузок на воздухе зимой

Врач-терапевт, кардиолог кандидат медицинских наук Азизхон Аскаров посоветовал гипертоникам обращать особое внимание на своё здоровье в зимний период.

«Зимой на человека влияют такие факторы, как холодный воздух и ветер, перепады атмосферного давления и уменьшение количества солнечного света. Всё это приводит к дополнительной нагрузке на сердечно-сосудистую, дыхательную системы, головной мозг и почки», — рассказал Аскаров «Аргументам и Фактам».

По его словам, в холода нужно соблюдать график приёма лекарств, избегать чрезмерных нагрузок на открытом воздухе.

«Умеренные нагрузки, например плавание в закрытом бассейне, ходьба, фитнес, йога, будут способствовать укреплению физического тонуса», — уточнил Аскаров.

Также он рекомендовал правильно питаться и полноценно отдыхать.

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