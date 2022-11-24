Топ-менеджеры «Билайна» выкупают «Вымпелком» у холдинга VEON за 130 млрд рублей

Топ-менеджеры «Билайна» выкупают «Вымпелком» у холдинга VEON за 130 млрд рублей, сделка должна завершиться до 1 июня 2023 года. Для клиентов сотового оператора всё останется по-прежнему, сообщил гендиректор «Билайна» Александр Торбахов.

РИА Новости

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