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Топ-менеджеры «Билайна» выкупают «Вымпелком» у холдинга VEON за 130 млрд рублей

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Топ-менеджеры «Билайна» выкупают «Вымпелком» у холдинга VEON за 130 млрд рублей, сделка должна завершиться до 1 июня 2023 года. Для клиентов сотового оператора всё останется по-прежнему, сообщил гендиректор «Билайна» Александр Торбахов.
Топ-менеджеры «Билайна» выкупают «Вымпелком» у холдинга VEON за 130 млрд рублей
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

«VEON выручит от продажи актива 130 млрд рублей. Ожидается, что сделка будет завершена не позднее 1 июня 2023 г., с правом сторон на продление данного срока в случае, если не будут получены необходимые лицензии и разрешения регулирующих органов», — сообщила пресс-служба «Билайна».

Глава Минцифры России Максут Шадаев отмечал, что министерство поддержит сделку по продаже нидерландским телекоммуникационным холдингом VEON российского бизнеса — компании «Вымпелком».

Ранее владелец оператора, холдинг VEON, сообщил о возможности продажи активов в России.

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