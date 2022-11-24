Топ-менеджеры «Билайна» выкупают «Вымпелком» у холдинга VEON за 130 млрд рублей
- РИА Новости
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«VEON выручит от продажи актива 130 млрд рублей. Ожидается, что сделка будет завершена не позднее 1 июня 2023 г., с правом сторон на продление данного срока в случае, если не будут получены необходимые лицензии и разрешения регулирующих органов», — сообщила пресс-служба «Билайна».
Глава Минцифры России Максут Шадаев отмечал, что министерство поддержит сделку по продаже нидерландским телекоммуникационным холдингом VEON российского бизнеса — компании «Вымпелком».
Ранее владелец оператора, холдинг VEON, сообщил о возможности продажи активов в России.