Владеющий «Вымпелкомом» холдинг Veon сообщил о начале процесса продажи бизнеса в России
- РИА Новости
«Veon объявляет о проведении конкурентного процесса продажи своих российских подразделений», — цитирует ТАСС пресс-релиз.
Отмечается, что руководство компании изучает возможные варианты «достижения наилучшего результата» для всех заинтересованных сторон.
Ранее американский ретейлер одежды GAP принял решение полностью покинуть российский рынок, а также закрыть все свои магазины на территории страны.
Кроме того, японский производитель шин Bridgestone объявил о начале продажи бизнеса в России.