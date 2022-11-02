Владеющий «Вымпелкомом» холдинг Veon сообщил о начале процесса продажи бизнеса в России

Холдинг Veon, который владеет мобильным оператором «Вымпелком», начал процесс продажи своего бизнеса в России.

«Veon объявляет о проведении конкурентного процесса продажи своих российских подразделений», — цитирует ТАСС пресс-релиз.

Отмечается, что руководство компании изучает возможные варианты «достижения наилучшего результата» для всех заинтересованных сторон.

Ранее американский ретейлер одежды GAP принял решение полностью покинуть российский рынок, а также закрыть все свои магазины на территории страны.

Кроме того, японский производитель шин Bridgestone объявил о начале продажи бизнеса в России.