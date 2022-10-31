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Японский производитель шин Bridgestone начал продажу бизнеса в России

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Японский производитель шин Bridgestone объявил о начале продажи бизнеса в России.
Японский производитель шин Bridgestone начал продажу бизнеса в России
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Об этом сообщается на сайте компании.

«В свете общей неопределённости и продолжающихся проблем с поставками в Россию компания Bridgestone объявляет о начале процесса поиска местного покупателя для своих российских активов», — говорится в сообщении.

Ожидается, что процесс поиска покупателя и заключения сделки займёт несколько месяцев.

В марте стало известно, что Bridgestone приостанавливает производство автомобильных шин на российской территории, а также поставки в Россию и будущие инвестиции.

Как сообщала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, финский производитель шин Nokian Tyres также начал поиск покупателей завода в Ленинградской области.

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