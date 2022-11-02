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«Известия»: американский ритейлер GAP полностью покинет российский рынок

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Американский ритейлер одежды GAP принял решение полностью покинуть российский рынок, а также закрыть все свои магазины на территории страны.

Об этом «Известиям» рассказала директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова.

«Этот оператор стопроцентно покинет Россию — продажа бизнеса не предполагается», — сказал президент Magic Group, создатель универмагов российских дизайнеров Slava и «Йармарка» Александр Перемятов.

По словам Перемятова, ритейлер уже давно испытывает трудности на российском рынке, поскольку марка не пользуется популярностью в России.

В июле стало известно, что Sephora объявила о продаже 100% акций дочерней компании в России для «обеспечения преемственности для сотрудников».

Испанский бренд одежды Mango принял решение отказаться от прямых продаж в России на фоне ситуации на Украине.

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