«Известия»: американский ритейлер GAP полностью покинет российский рынок
Об этом «Известиям» рассказала директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова.
«Этот оператор стопроцентно покинет Россию — продажа бизнеса не предполагается», — сказал президент Magic Group, создатель универмагов российских дизайнеров Slava и «Йармарка» Александр Перемятов.
По словам Перемятова, ритейлер уже давно испытывает трудности на российском рынке, поскольку марка не пользуется популярностью в России.
В июле стало известно, что Sephora объявила о продаже 100% акций дочерней компании в России для «обеспечения преемственности для сотрудников».
Испанский бренд одежды Mango принял решение отказаться от прямых продаж в России на фоне ситуации на Украине.