«Известия»: американский ритейлер GAP полностью покинет российский рынок

Американский ритейлер одежды GAP принял решение полностью покинуть российский рынок, а также закрыть все свои магазины на территории страны.

Об этом «Известиям» рассказала директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова.

«Этот оператор стопроцентно покинет Россию — продажа бизнеса не предполагается», — сказал президент Magic Group, создатель универмагов российских дизайнеров Slava и «Йармарка» Александр Перемятов.

По словам Перемятова, ритейлер уже давно испытывает трудности на российском рынке, поскольку марка не пользуется популярностью в России.

В июле стало известно, что Sephora объявила о продаже 100% акций дочерней компании в России для «обеспечения преемственности для сотрудников».

Испанский бренд одежды Mango принял решение отказаться от прямых продаж в России на фоне ситуации на Украине.