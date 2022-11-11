Шадаев: Минцифры поддержит сделку по продаже «Вымпелкома»
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Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
«Мы поддержим. Мы за то, чтобы компания имела все необходимые возможности для того, чтобы работать на российском рынке», — цитирует Шадаева РИА Новости.
Он также напомнил, что сделка потребует одобрения правительственной комиссии по федеральной связи и технологическим вопросам информатизации.
Ранее владелец оператора, холдинг Veon, сообщил о возможности продажи активов в России.
В «Вымпелкоме» заявили, что не ожидают изменения стратегии компании в случае смены владельца.