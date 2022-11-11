Шадаев: Минцифры поддержит сделку по продаже «Вымпелкома»

Минцифры России поддержит сделку по продаже нидерландским телекоммуникационным холдингом Veon российского бизнеса — компании «Вымпелком».

Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Мы поддержим. Мы за то, чтобы компания имела все необходимые возможности для того, чтобы работать на российском рынке», — цитирует Шадаева РИА Новости.

Он также напомнил, что сделка потребует одобрения правительственной комиссии по федеральной связи и технологическим вопросам информатизации.

Ранее владелец оператора, холдинг Veon, сообщил о возможности продажи активов в России.

В «Вымпелкоме» заявили, что не ожидают изменения стратегии компании в случае смены владельца.