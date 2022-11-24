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Стоматолог Мнацаканян заявила о целесообразности установки брекетов в зрелом возрасте

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Стоматолог-терапевт клиники «Медси» на Ленинском проспекте Кристина Мнацаканян заявила, что брекеты можно устанавливать и в зрелом возрасте.
Стоматолог Мнацаканян заявила о целесообразности установки брекетов в зрелом возрасте
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«Причины можно разделить на несколько групп. Первая группа — это функциональная, соответственно, при неправильном соотношении верхней челюсти по отношению к нижней», — сказала она в беседе с Life.ru.

Ещё одна причина — ухудшение качества гигиены, поскольку между зубами появляются труднодоступные участки, которые невозможно полноценно вычистить.

«Банально красивая и здоровая улыбка — это всегда эстетично и настраивает собеседника на более позитивный лад», — добавила Мнацаканян.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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