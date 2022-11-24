Терапевт Романенко призвала не принимать лекарства с содержанием йода без назначения врача

Врач-терапевт Татьяна Романенко призвала не принимать биологически активные добавки и лекарства с содержанием йода без назначения врача, так как это может ухудшить работу щитовидной железы.

«Для функционирования щитовидной железы очень важен йод. Поэтому, если в организм будет поступать много йода, мы можем спровоцировать даже у здоровой щитовидной железы нарушение её функции именно в плане повышения её функциональной активности», — рассказала Романенко в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметила врач, щитовидная железа регулирует энергетический обмен, и если она вырабатывает слишком много гормонов, то все процессы в организме начинают ускоряться.

По словам эксперта, перед приёмом БАДов и препаратов с йодом желательно проконсультироваться с врачом.

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