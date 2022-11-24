Врач Малиновская заявила, что беременные входят в группу риска по нехватке витамина D

Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская заявила, что люди ошибаются, считая сбалансированное питание способом обеспечить организм необходимым количеством витамина D.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу KDL.

Как отметила эксперт, исследования показали, что с пищей человек получает лишь 5% от необходимой нормы этого витамина.

По словам Малиновской, в группу риска по нехватке витамина D входят беременные и кормящие женщины, маленькие дети, вегетарианцы, люди с хроническими заболеваниями пищеварительной системы.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.