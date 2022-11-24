Врач Малиновская заявила, что беременные входят в группу риска по нехватке витамина D
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу KDL.
Как отметила эксперт, исследования показали, что с пищей человек получает лишь 5% от необходимой нормы этого витамина.
По словам Малиновской, в группу риска по нехватке витамина D входят беременные и кормящие женщины, маленькие дети, вегетарианцы, люди с хроническими заболеваниями пищеварительной системы.
Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.