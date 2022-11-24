Исследование показало, что 44% россиян перепроверяют диагнозы врачей
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Как пишет Life.ru, 44% граждан проверяют диагноз и назначенные им лекарства в интернете, ещё 21% участников опроса предпочитают обследоваться у нескольких докторов и лишь после этого принимать решение о дальнейшем лечении.
Полностью доверяют врачам только 18% респондентов, а 17% — лишь некоторым специалистам.
Ранее «Известия» сообщали о результатах исследования, которое показало, что 54% россиян при появлении симптомов простуды или гриппа продолжают посещать работу.