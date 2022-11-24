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Минсельхоз России заявил о рекордных сборах сои

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Пресс-служба Минсельхоза заявила, что Россия достигла исторического рекорда по валовому сбору сои, на сегодняшний день собрано 6 млн т.
Минсельхоз России заявил о рекордных сборах сои
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  • © Westend61

«Российские производители сои обновили рекорд по валовому сбору этой культуры. На сегодняшний день собрано 6 млн т, что на 22,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Урожайность в этом году увеличилась до 18,9 ц/га, против 16,5 ц/га в 2021 году», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что всего за десять лет посевные площади под соей выросли в 2,3 раза — с 1,5 млн до 3,5 млн га.

Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что сельхозпроизводство в России по итогам 2022 года может вырасти на 3,5%.

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