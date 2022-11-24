Суд в Москве вынес обвинительный приговор по делу совладельца группы «Сумма» Магомедова
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Магомедов Зиявудин и Магомедов Магомед в составе организованной группы совершили хищение имущества путём обмана», — сказала судья.
Наказание для подсудимых будет оглашено в завершающей части судебного акта.
Ранее прокурор запросил для владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова 24 года колонии.
11 мая 2018 года Магомедовым предъявили обвинения в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате.