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Суд в Москве вынес обвинительный приговор по делу совладельца группы «Сумма» Магомедова

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Мещанский суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу о хищениях на 11 млрд рублей в отношении совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата, бывшего совладельца компании Магомеда Магомедова.
Суд в Москве вынес обвинительный приговор по делу совладельца группы «Сумма» Магомедова
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Магомедов Зиявудин и Магомедов Магомед в составе организованной группы совершили хищение имущества путём обмана», — сказала судья.

Наказание для подсудимых будет оглашено в завершающей части судебного акта.

Ранее прокурор запросил для владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова 24 года колонии.

11 мая 2018 года Магомедовым предъявили обвинения в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате.

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