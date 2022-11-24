Суд в Москве вынес обвинительный приговор по делу совладельца группы «Сумма» Магомедова

Мещанский суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу о хищениях на 11 млрд рублей в отношении совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата, бывшего совладельца компании Магомеда Магомедова.

РИА Новости