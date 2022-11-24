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Учёный Сокольский предупредил о негативном влиянии шипучих лекарств на ЖКТ

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Кандидат фармацевтических наук, специалист по фитохимии Игорь Сокольский рассказал, безопасны ли быстрорастворимые лекарства.
Учёный Сокольский предупредил о негативном влиянии шипучих лекарств на ЖКТ
  • Gettyimages.ru
  • © PhotoAlto/Frederic Cirou

Нежелательное действие любых газированных напитков, включая лекарства, заключается в том, что в больших количествах они раздражают слизистую желудка, объяснил он в разговоре с сайтом «Аргументы и факты».

«При этом количество воды, необходимой для растворения шипучих таблеток, настолько незначительно, что они могут быть противопоказаны только пациентам с обострениями заболеваний желудочно-кишечного тракта», — отметил специалист.

Также появились данные, что шипучие таблетки — это ещё и источник натрия, который может стать причиной повышения артериального давления. У людей, злоупотребляющих быстрорастворимыми лекарствами, повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, резюмировал Сокольский.

Ранее диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в беседе с ФАН заявила, что синтетические сахарозаменители могут вызвать аллергию.

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