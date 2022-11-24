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Юрист Ярмуш поддержала законопроект о запрете передачи долгов пенсионеров коллекторам

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Ангелина Шурпина
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала законопроект, согласно которому предлагается установить запрет передачи долгов пенсионеров перед кредитными организациями коллекторам.
Юрист Ярмуш поддержала законопроект о запрете передачи долгов пенсионеров коллекторам
  • Gettyimages.ru
  • © Mladen Zivkovic

Специалист поддержала законопроект, который, по её словам, облегчает жизнь заёмщика.

«Очень много сейчас кредитных организаций, особенно малые кредитные организации, которые без всякого разбора давали кредиты людям, заведомо не имеющим возможности расплатиться», — рассказала юрист.

Она отметила, что при взыскании долга кредитная организация идёт к судебным приставам «с чётким регламентом работы по взысканию долга, точно исходя из буквы закона».

«И если у должника отсутствует имущество, на которое можно наложить взыскание, а то имущество, которое у него есть, например, единственная квартира, по закону России не подлежит взысканию — законодательство гарантирует гражданам неприкосновенность единственного жилья даже за долги», — объяснила Ярмуш.

А передавая долги коллекторам, по её мнению, финансовая организация отдаёт процесс по взысканию долга «иногда очень недобросовестным людям».

«И если депутаты сейчас запретят коллекторам взыскивать долги с пенсионеров, это защитит и будет гарантией пенсионерам, что если и будут взыскания, то это будут делать только судебные представители», — заключила Ярмуш.

Ранее стало известно о том, что группа депутатов и сенаторов подготовила законопроект, согласно которому предлагается установить запрет передачи долгов пенсионеров перед кредитными организациями коллекторам.



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