В Оренбургской области выявили 17 случаев COVID-19 за сутки

В Оренбургской области выявили 17 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Госпитализированы пять жителей. Выздоровели за минувшие 24 часа 29 человек.

Тем временем в Хабаровске почти 3,5 тыс. жителей обратились к медикам с симптомами ОРВИ, передаёт transsibinfo.com со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Показатели в регионе ниже эпидемиологического порога на 1,8%.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области Валерия Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19.