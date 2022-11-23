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Сомнолог Сурненкова рассказала о негативном влиянии стресса на сон

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Руководитель Центра сомнологии клинико-диагностического центра «Медси» на Красной Пресне Татьяна Сурненкова дала советы по управлению стрессом для улучшения сна.
Сомнолог Сурненкова рассказала о негативном влиянии стресса на сон
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В беседе с Life.ru она выразила мнение, что важно регулярно ставить жизнь на паузу — назначать время, когда можно всё прекратить и попрактиковаться в медленном дыхании.

«Избегайте употребления никотина и кофеина за несколько часов до сна. Эти стимуляторы могут держать вас в тонусе, когда наступает ваше обычное время для сна», — сказала эксперт.

По её словам, важно сохранять позитивный настрой, устанавливать разумные цели в социальной, семейной и профессиональной жизни.

Ранее главный эндокринолог Главного медицинского управления Управления делами президента России кандидат медицинских наук Дарья Ладыгина в беседе с НСН рассказала о принципах питания при диабете.

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