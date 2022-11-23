Сомнолог Сурненкова рассказала о негативном влиянии стресса на сон
- Gettyimages.ru
В беседе с Life.ru она выразила мнение, что важно регулярно ставить жизнь на паузу — назначать время, когда можно всё прекратить и попрактиковаться в медленном дыхании.
«Избегайте употребления никотина и кофеина за несколько часов до сна. Эти стимуляторы могут держать вас в тонусе, когда наступает ваше обычное время для сна», — сказала эксперт.
По её словам, важно сохранять позитивный настрой, устанавливать разумные цели в социальной, семейной и профессиональной жизни.
Ранее главный эндокринолог Главного медицинского управления Управления делами президента России кандидат медицинских наук Дарья Ладыгина в беседе с НСН рассказала о принципах питания при диабете.