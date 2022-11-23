Путин продлил срок действия указа о спецмерах в сфере валютного регулирования
- РИА Новости
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Внести... изменение, заменив... слова «до 31 декабря 2022 года» словами «до 31 декабря 2023 года включительно», — говорится в указе.
В марте Путин подписал указ о мерах по обеспечению финансовой стабильности России в сфере валютного регулирования.
В соответствии с указом Центробанку России предоставлен ряд полномочий в сфере валютного регулирования.
Кроме того, расширены полномочия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России.