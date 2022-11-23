Путин продлил срок действия указа о спецмерах в сфере валютного регулирования

Президент России Владимир Путин продлил до конца 2023 года срок действия указа о специальных мерах в сфере валютного регулирования.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести... изменение, заменив... слова «до 31 декабря 2022 года» словами «до 31 декабря 2023 года включительно», — говорится в указе.

В марте Путин подписал указ о мерах по обеспечению финансовой стабильности России в сфере валютного регулирования.

В соответствии с указом Центробанку России предоставлен ряд полномочий в сфере валютного регулирования.

Кроме того, расширены полномочия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России.