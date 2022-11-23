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Путин продлил срок действия указа о спецмерах в сфере валютного регулирования

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Президент России Владимир Путин продлил до конца 2023 года срок действия указа о специальных мерах в сфере валютного регулирования.
Путин продлил срок действия указа о спецмерах в сфере валютного регулирования
  • РИА Новости

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести... изменение, заменив... слова «до 31 декабря 2022 года» словами «до 31 декабря 2023 года включительно», — говорится в указе.

В марте Путин подписал указ о мерах по обеспечению финансовой стабильности России в сфере валютного регулирования.

В соответствии с указом Центробанку России предоставлен ряд полномочий в сфере валютного регулирования.

Кроме того, расширены полномочия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России.

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