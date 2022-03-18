Путин подписал указ о мерах по финстабильности в сфере валютного регулирования

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Российский президент Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению финансовой стабильности России в сфере валютного регулирования. Соответствующая информация приводится на сайте Кремля.
Путин подписал указ о мерах по финстабильности в сфере валютного регулирования
  • РИА Новости

«Глава государства подписал указ «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования», — говорится в сообщении.

В соответствии с указом Центробанку России предоставлен ряд полномочий в сфере валютного регулирования.

Кроме того, расширены полномочия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России.

Ранее в ЦБ отметили, что принятые меры позволили поддержать работу российской финансовой системы при изменении внешних условий.

Центробанк сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 20% годовых.

Банк России с 9 марта ввёл временный порядок операций с наличной валютой. 

Вице-спикер Совета Федерации, член правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций Николай Журавлёв заявил, что ужесточение наказания за продажу валюты на чёрном рынке не обсуждается.

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