Путин подписал указ о мерах по финстабильности в сфере валютного регулирования
- РИА Новости
«Глава государства подписал указ «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования», — говорится в сообщении.
В соответствии с указом Центробанку России предоставлен ряд полномочий в сфере валютного регулирования.
Кроме того, расширены полномочия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России.
Ранее в ЦБ отметили, что принятые меры позволили поддержать работу российской финансовой системы при изменении внешних условий.
Центробанк сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 20% годовых.
Банк России с 9 марта ввёл временный порядок операций с наличной валютой.
Вице-спикер Совета Федерации, член правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций Николай Журавлёв заявил, что ужесточение наказания за продажу валюты на чёрном рынке не обсуждается.