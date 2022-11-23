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Терапевт Киселёва рассказала о связи плохого сна с нехваткой витаминов

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Врач-терапевт, врач-эндокринолог «Инвитро — Воронеж» Елена Киселёва заявила, что плохой сон может быть связан с нехваткой витаминов.
Терапевт Киселёва рассказала о связи плохого сна с нехваткой витаминов
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«Чаще всего встречается недостаточность только отдельных витаминов. Вот именно их в первую очередь нужно восполнить, а потом поддерживать поливитаминными комплексами и периодически следить за сохранением всех показателей на должном уровне», — сказала она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, желательно, чтобы витаминные комплексы рекомендовал врач на основании результатов анализов.

Как отметила Киселёва, на гиповитаминоз могут указывать слабость, повышенная утомляемость, нарушения сна, изменение веса.

Ранее главный эндокринолог Главного медицинского управления Управления делами президента России кандидат медицинских наук Дарья Ладыгина в беседе с НСН рассказала о принципах питания при диабете.

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