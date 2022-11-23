Узнать больше

Юрист Ярмуш прокомментировала идею ограничить право избираться для призывавших к санкциям

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова ограничить право участия в выборах граждан, привлечённых за призывы к антироссийским санкциям.
Юрист Ярмуш прокомментировала идею ограничить право избираться для призывавших к санкциям
  • globallookpress.com
  • © Elena Mayorova

«В данной ситуации, когда против России ведётся гибридная война, очень важно, чтобы в обществе было единение», — считает юрист.

Ярмуш уверена, что нельзя допускать к выборам людей, которые призывали к антироссийским санкциям, проявляли себя как люди, настроенные против России.

«Я поддерживаю такую инициативу. Нам не нужны враги России в законодательной власти», — добавила собеседница RT.

Ранее в Госдуме предложили ограничить право избираться для призывавших к антироссийским санкциям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить