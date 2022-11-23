Юрист Ярмуш прокомментировала идею ограничить право избираться для призывавших к санкциям

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова ограничить право участия в выборах граждан, привлечённых за призывы к антироссийским санкциям.

«В данной ситуации, когда против России ведётся гибридная война, очень важно, чтобы в обществе было единение», — считает юрист.

Ярмуш уверена, что нельзя допускать к выборам людей, которые призывали к антироссийским санкциям, проявляли себя как люди, настроенные против России.

«Я поддерживаю такую инициативу. Нам не нужны враги России в законодательной власти», — добавила собеседница RT.

Ранее в Госдуме предложили ограничить право избираться для призывавших к антироссийским санкциям.