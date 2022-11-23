Юрист Ярмуш прокомментировала идею ограничить право избираться для призывавших к санкциям
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«В данной ситуации, когда против России ведётся гибридная война, очень важно, чтобы в обществе было единение», — считает юрист.
Ярмуш уверена, что нельзя допускать к выборам людей, которые призывали к антироссийским санкциям, проявляли себя как люди, настроенные против России.
«Я поддерживаю такую инициативу. Нам не нужны враги России в законодательной власти», — добавила собеседница RT.
Ранее в Госдуме предложили ограничить право избираться для призывавших к антироссийским санкциям.