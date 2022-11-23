В Госдуме предложили ограничить право избираться для призывавших к антироссийским санкциям

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил ограничить право участия в выборах граждан, привлечённых за призывы к антироссийским санкциям. Копия письма на имя генпрокурора Игоря Краснова есть у RT.

В обращении законодатель отметил, что в настоящее время участвовать в выборах в качестве кандидатов не имеют права лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость за совершение тяжких и особо тяжких уголовных преступлений.

Помимо этого, лишены права избираться граждане, привлечённые к административной ответственности за пропаганду либо публичную демонстрацию экстремистской символики, производство и распространение экстремистских материалов.

В то же время привлечённые к ответственности по ст. 20.3.4 КоАП России за призывы к введению санкций в отношении России, её граждан и юридических лиц в настоящее время никак не ограничены в праве выставлять свои кандидатуры на выборах.

При этом нередко звучат подобные призывы со стороны лиц, которые позиционируют себя в качестве политических или общественных деятелей, претендующих на активную политическую деятельность или призывающих своих сторонников к политической активности, отметил парламентарий.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в избирательное законодательство в части запрета лицам, привлечённым к ответственности по ст. 20.3.4 КоАП России, избираться, если голосование на выборах состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию», — говорится в тексте обращения.

Ранее президент Сербии Александр Вучич назвал правильным решение не вводить санкции против России.