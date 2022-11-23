В Госдуме подготовят законопроект о запрете ЛГБТ и насилия в видеоиграх до конца года

Законопроект, предусматривающий запрет в видеоиграх пропаганды ЛГБТ, жестокости и насилия, планируется подготовить в Государственной думе до конца года, сообщила автор инициативы, первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

«Я буду готовить отдельный законопроект по регулированию видеоигр. Будет создана рабочая группа, и я в эту рабочую группу вхожу, и мы будем вместе разрабатывать законопроект и с Роскомнадзором, и с комитетом (по информполитике. — RT)», — цитирует её РИА Новости.

Отмечается, что в среду, 23 ноября, Лантратова вынесет поправку на отдельное рассмотрение в ходе голосования за проект о запрете пропаганды ЛГБТ во втором чтении.

11 ноября депутаты Госдумы Нина Останина и Николай Бурляев предложили ввести уголовную ответственность за повторное нарушение запрета пропаганды ЛГБТ через СМИ с наказанием до двух лет лишения свободы.

21 ноября Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал нижней палате российского парламента отклонить поправку о запрете ЛГБТ, порнографии, насилия и жестокости в видеоиграх.