В Госдуме подготовят законопроект о запрете ЛГБТ и насилия в видеоиграх до конца года
«Я буду готовить отдельный законопроект по регулированию видеоигр. Будет создана рабочая группа, и я в эту рабочую группу вхожу, и мы будем вместе разрабатывать законопроект и с Роскомнадзором, и с комитетом (по информполитике. — RT)», — цитирует её РИА Новости.
Отмечается, что в среду, 23 ноября, Лантратова вынесет поправку на отдельное рассмотрение в ходе голосования за проект о запрете пропаганды ЛГБТ во втором чтении.
11 ноября депутаты Госдумы Нина Останина и Николай Бурляев предложили ввести уголовную ответственность за повторное нарушение запрета пропаганды ЛГБТ через СМИ с наказанием до двух лет лишения свободы.
21 ноября Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал нижней палате российского парламента отклонить поправку о запрете ЛГБТ, порнографии, насилия и жестокости в видеоиграх.