Развожаев сообщил, что два беспилотника были сбиты при попытке подлёта к Балаклавской ТЭС
- РИА Новости
«При попытке подлёта к Балаклавской ТЭС силами ПВО были сбиты два беспилотника», — написал он в Telegram.
Развожаев отметил, что экстренные службы не зафиксировали повреждений гражданской инфраструктуры.
В результате инцидента никто не пострадал.
Кроме того, над акваторией Чёрного моря были отражены атаки ещё трёх беспилотников.
Ранее Развожаев рассказал, что дежурные силы противовоздушной обороны в городе сбили два беспилотника.