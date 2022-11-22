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Развожаев сообщил, что два беспилотника были сбиты при попытке подлёта к Балаклавской ТЭС

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При попытке подлёта к Балаклавской ТЭС в Севастополе силами ПВО сбиты два беспилотника, пострадавших нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Развожаев сообщил, что два беспилотника были сбиты при попытке подлёта к Балаклавской ТЭС
  • РИА Новости

«При попытке подлёта к Балаклавской ТЭС силами ПВО были сбиты два беспилотника», — написал он в Telegram

Развожаев отметил, что экстренные службы не зафиксировали повреждений гражданской инфраструктуры.

В результате инцидента никто не пострадал.

Кроме того, над акваторией Чёрного моря были отражены атаки ещё трёх беспилотников.

Ранее Развожаев рассказал, что дежурные силы противовоздушной обороны в городе сбили два беспилотника.

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