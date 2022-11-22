Губернатор: дежурные силы ПВО в Севастополе сбили два беспилотника
- РИА Новости
«Идёт атака беспилотников. По предварительной информации, два БПЛА уже сбиты», — написал он в своём Telegram-канале.
По словам Развожаева, все силы и службы находятся в режиме боевой готовности.
Он также сообщил, что гражданские объекты не пострадали.
17 ноября советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что над электроподстанцией «Кафа» в республике сбили беспилотник.
В начале ноября на севере Севастополя в районе Любимовки также был сбит беспилотник.