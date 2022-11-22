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Губернатор: дежурные силы ПВО в Севастополе сбили два беспилотника

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RT
Дежурные силы противовоздушной обороны в Севастополе сбили два беспилотника. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.
Губернатор: дежурные силы ПВО в Севастополе сбили два беспилотника
  • РИА Новости

«Идёт атака беспилотников. По предварительной информации, два БПЛА уже сбиты», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Развожаева, все силы и службы находятся в режиме боевой готовности.

Он также сообщил, что гражданские объекты не пострадали.

17 ноября советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что над электроподстанцией «Кафа» в республике сбили беспилотник.

В начале ноября на севере Севастополя в районе Любимовки также был сбит беспилотник.

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