Развожаев: над акваторией Чёрного моря отражены атаки ещё трёх беспилотников

Над акваторией Чёрного моря отражены атаки ещё трёх беспилотников, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Над акваторией наш флот отразил сегодня также атаки трёх БПЛА», — написал он в Telegram.

Ранее Развожаев рассказал, что дежурные силы противовоздушной обороны в городе сбили два беспилотника.