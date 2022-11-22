Развожаев: над акваторией Чёрного моря отражены атаки ещё трёх беспилотников
Над акваторией Чёрного моря отражены атаки ещё трёх беспилотников, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
- РИА Новости
- © Сергей Мамонтов
«Над акваторией наш флот отразил сегодня также атаки трёх БПЛА», — написал он в Telegram.
Ранее Развожаев рассказал, что дежурные силы противовоздушной обороны в городе сбили два беспилотника.
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