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Терапевт Водовозов рассказал о группах риска по свиному гриппу

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Врач-терапевт Алексей Водовозов прокомментировал ситуацию со свиным гриппом.
Терапевт Водовозов рассказал о группах риска по свиному гриппу
  • Gettyimages.ru
  • © Andrew Brookes

«Когда мы говорим о гриппе, то в группе риска всегда дети до пяти лет, беременные, взрослые старше 65 лет, люди любого возраста с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметил эксперт, для свиного гриппа характерна высокая температура, ломота в мышцах и суставах.

По словам Водовозова, снизить риск заболевания поможет вакцинация, ношение масок в общественных местах и обработка рук антисептиком.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов в беседе с НСН выразил мнение, что грипп на данный момент представляет больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от первого, и от второго.

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