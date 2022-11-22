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Кардиолог Золотарёва назвала головную боль одним из симптомов гипертонического криза

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Врач-кардиолог, функциональный диагност Наталия Золотарёва рассказала о первых симптомах гипертонического криза.
Кардиолог Золотарёва назвала головную боль одним из симптомов гипертонического криза
  • Gettyimages.ru
  • © Jamie Grill

«Гипертонический криз можно заподозрить, если вы отмечаете у себя такие симптомы, как головная боль, тошнота, головокружение, бледность или гиперемия лица на фоне повышения давления», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, в такой ситуации важно успокоиться, лечь или сесть, принять необходимые препараты.

«При неэффективности этих мероприятий в течение одного часа нужно вызвать скорую», — отметила Золотарёва.

Она уточнила, что неотложная помощь врачей нужна при ощущении заторможенности, нарушении или потере сознания, учащённом сердцебиении, боли в области сердца, нарушении зрения.

Ранее главный эндокринолог Главного медицинского управления Управления делами президента России кандидат медицинских наук Дарья Ладыгина в беседе с НСН рассказала о принципах питания при диабете.

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